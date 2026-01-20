Zvicra mbështet vazhdimin dhe zgjerimin e misionit të ushtarëve të saj në Kosovë deri në vitin 2029
Komisioni i Politikës së Sigurisë i Këshillit të Shteteve në Zvicër ka dhënë dritën e gjelbër për vazhdimin e angazhimit të ushtarëve zviceranë në kuadër të misionit të KFOR-it në Kosovë deri në vitin 2029, duke përkrahur njëkohësisht edhe rritjen e numrit të tyre.
Sipas vlerësimit të këtij komisioni parlamentar, prania e trupave të KFOR-it, përfshirë kontingjentin zviceran Swisscoy, vazhdon të jetë e nevojshme për shkak të situatës së ndjeshme të sigurisë në Kosovë, me theks të veçantë në pjesën veriore të vendit, shkruan CDT, transmeton lajmi.net
Komisioni thekson se misioni i KFOR-it mbetet një faktor kyç jo vetëm për stabilitetin e Kosovës, por edhe për ruajtjen e sigurisë në Ballkanin Perëndimor, rajon i cili konsiderohet me rëndësi të veçantë edhe për interesat e Zvicrës.
Në këtë kontekst, është përkrahur rritja e numrit të ushtarëve zviceranë në Kosovë nga 195 në 215, ndërsa propozohet që Këshilli Federal të ketë autoritetin për të shtuar edhe deri në 30 ushtarë të tjerë gjatë mandatit, në varësi të nevojave të misionit.
Po ashtu, parashihet mundësia e angazhimit të përkohshëm të forcave shtesë për qëllime teknike dhe të sigurisë, përfshirë deri në 50 ushtarë për mirëmbajtje, si dhe deri në 20 të tjerë për garantimin e sigurisë së vetë kontingjentit zviceran në Kosovë./lajmi.net/