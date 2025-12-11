Zv.ministres në Qeverinë Kurti s’i pëlqejnë deklaratat e ambasadave: Secili shtet merr vendimet e veta
Zv.ministrja në detyrë e Punëve të Jashtme, Liza Gashi, ka folur për reagimet e ambasadave të huaja rreth mos certifikimit të listës për deputet të Listës Serbe.
Gashi ka thënë se i respektojnë qëndrimet e ambasadave të huaja në Kosovë, megjithatë ka shtuar se secili shtet i merr vendimet e veta.
Ajo ka thënë se Lëvizja Vetëvendosje ka një qëndrim të pandryshuar sa i përket Listës Serbe dhe se kanë argumente që lista me emrat për deputet nga Lista Serbe nuk i kontribuon pluralizmit politik në vend.
“Unë s’mund të jap cilësime ndaj ambasadave respektive. Ne i respektojmë qëndrimet dhe vendimet e tyre. Secili shtet merr vendimet e veta. Ne si VV kemi një qëndrim sepse kemi një listë argumentesh pse kjo listë s’është në interes të komunitetit serb në Kosovë”, ka thënë Gashi në FRONTAL.