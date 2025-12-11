Zv.ministres në Qeverinë Kurti s’i pëlqejnë deklaratat e ambasadave: Secili shtet merr vendimet e veta

Zv.ministrja në detyrë e Punëve të Jashtme, Liza Gashi, ka folur për reagimet e ambasadave të huaja rreth mos certifikimit të listës për deputet të Listës Serbe. Gashi ka thënë se i respektojnë qëndrimet e ambasadave të huaja në Kosovë, megjithatë ka shtuar se secili shtet i merr vendimet e veta. Ajo ka thënë se…

Lajme

11/12/2025 18:56

Zv.ministrja në detyrë e Punëve të Jashtme, Liza Gashi, ka folur për reagimet e ambasadave të huaja rreth mos certifikimit të listës për deputet të Listës Serbe.

Gashi ka thënë se i respektojnë qëndrimet e ambasadave të huaja në Kosovë, megjithatë ka shtuar se secili shtet i merr vendimet e veta.

Ajo ka thënë se Lëvizja Vetëvendosje ka një qëndrim të pandryshuar sa i përket Listës Serbe dhe se kanë argumente që lista me emrat për deputet nga Lista Serbe nuk i kontribuon pluralizmit politik në vend.

“Unë s’mund të jap cilësime ndaj ambasadave respektive. Ne i respektojmë qëndrimet dhe vendimet e tyre. Secili shtet merr vendimet e veta. Ne si VV kemi një qëndrim sepse kemi një listë argumentesh pse kjo listë s’është në interes të komunitetit serb në Kosovë”, ka thënë Gashi në FRONTAL.

Artikuj të ngjashëm

December 11, 2025

Kosovës iu referua si “Metohia”, VLEN: Korrigjohen gabimet në librin e...

Lajme të fundit

Kosovës iu referua si “Metohia”, VLEN: Korrigjohen gabimet...

Ambasadori britanik te Rama për t’ia uruar mandatin:...

Ndodh më në fund: Toney ia rrëmben puthjen Benitës

Politico: Trump, njeriu më i fuqishëm në Evropë