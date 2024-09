​Zogaj: Kërkohet reagim urgjent për çështjen e përkthimit në gjykata

Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Albert Zogaj tha se në takimin me Asamblenë e Kryetarëve të Gjykatave është kërkuar me urgjencë që të adresohet çështja e përkthimit në gjykata. Sipas tij, kjo është problematikë serioze dhe se duhet të ketë veprime nga na e Këshillit Gjyqësor.

Në mbledhjen e sotme të Këshillit Gjyqësor të Kosovës ka miratuar rregulloren për procedurën disiplinore për nivelin drejtues i lartë 1, administror dhe zëvendësadministrator në Administratën e Sistemit Gjyqësor. Po ashtu, është miratuar edhe rregullorja për procedurën e përzgjedhjes dhe emërimin e drejtorit e sekretariatit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtesa.

Kryesuesi i KGjK-së, Albert Zogaj tha se në takimin me Asamblenë e Kryetarëve të Gjykatave kanë diskutuar tri çështje.

“Pika një e rekomandimit ka qenë promovomi i praktikës gjyqësore për shitjen e aseteve, dhe dhënien në shfrytëzim apo shkatërrim në rastet e sekuestrimit dhe të konfiskimit. Ky diskutim është ngritur nga Asambleja e Kryetarëve të Gjykatave, por ka qenë edhe temë që është ngritur edhe nga guvernatori për këtë çështje. Dhe si konkludim i këtij takimi është që të shikohet mundësia e dakordimit nga takimi i përbashkët i Asamblesë së Kryetarëve të Gjykatave me sistemin prokurorial, me prokurorët e të gjitha prokurorive”, tha Zogaj.

Ndërkaq, pika e dytë e cila sipas Zogajt, është diskutuar në mbledhjen e Asamblesë ka qenë plani i veprimit për drejtuesit procedural për degën në Fushë Kosovë.

“Çështja e tretë ka qenë vështirësitë lidhur me çështjen e përkthimit në gjykata. Në fakt, ka qenë një diskutim ku është përfshirë edhe kryesuesi dhe drejtori i sekretariatit por edhe asambleja. Është shtruar nevoja e një reagimi me urgjencë nga ana e sistemit gjyqësor për të adresuar këtë çështje, për shkak se problematikat janë serioze dhe ka gjasa që në qoftë se nuk do të kemi veprime nga ana e Këshillit Gjyqësor do të kemi thellim të problemeve dhe krizës për çështjen e përkthimit në Këshillin Gjyqësor. Përkthimi dhe gjuhët në përgjithësi përfaqësojnë një prej të drejtave themelore në procedurë dhe një prej çështjeve më të rëndësishme në rrugët e anëtarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës”, deklaroi Zogaj.

Zogaj tha se rekomandimet e Asamblesë janë që të bëhen vlerësimet për uljen e kritereve të kualifikimeve të kandidatëve për përkthyes në gjykata.