ZKA: Komuna e Prishtinës dështoi në menaxhimin e mbeturinave
Auditorja e përgjithshme, Vlora Spanca e ka kritikuar Komunën e Prishtnës për dështim në menaxhimin efektiv të mbeturinave. Kritika doli gjatë shpalosjes së Planit Vjetor Auditues 2025/2026, ku u has ngecje pothuajse në të gjitha nivelet dhe nga të gjitha palët. "Rezultatet e auditimit kanë treguar se Komuna nuk ka arritur të jetë efikase as…
“Rezultatet e auditimit kanë treguar se Komuna nuk ka arritur të jetë efikase as efektive në grumbullimin e mbeturinave gjatë viteve të fundit. Një nga gjetjet më shqetësuese të raportit është dështimi i pothuajse të gjitha hallkave të mbikëqyrjes institucionale. Ky proces kishte dështuar të realizohej pothuajse në të gjitha nivelet nga të gjitha palët”, tha Spanca.
Spaca ka hedhur përgjegjësi edhe tek bordi i drejtorëve të KRM “Pastrimi”, i cili sipas saj nuk ka ushtruar mbikëqyrje efektive mbi veprimtarinë e kësaj kompanie.
“Disa nga shkaqet që i kanë kontribuar kësaj gjendjeje janë, Bordi i Drejtorëve të KRM “Pastrimi”, që është përgjegjës për vendimet strategjike dhe mbikëqyrjen e Kryeshefit Ekzekutiv, nuk ka ushtruar mbikëqyrje efektive mbi veprimtarinë e KRM-së, sepse në takimet e Bordit nuk ishte trajtuar pothuajse asnjëherë problematika aktuale e mbeturinave në qytet. Në vend të kësaj Bordi ishte marrë me çështje tjera si çështje financiare dhe administrative”, tha ajo.
Më tej, auditorja e përgjithshme tregoi që shumë kontejnerë që janë blerë nga Komuna e Prishtinës tashmë kanë mbetur të papërdorur e shumë të tjerë janë dëmtuar, e kjo sipas saj, për shkak të mungesës së njohurive të stafit.
“Komuna kishte lidhur dy kontrata brenda vitit 2024 për furnizim me kontejnerë në vlerë afër 747 mijë euro, të dedikuar për KRM Pastrimi. Deri në tetor 2025 në KRM Pastrimi janë pranuar gjithsej 2,883 kontejnerë nga gjithsej 3,840 sa ishin blerë. Për momentin janë afër 900 kontejnerë dhe shporta të cilat ende nuk janë shpërndarë nëpër pika të grumbullimit të mbeturinave dhe vazhdojnë të qëndrojnë të papërdorur (në Qendrën e Kompostimit). Në shumë pika të grumbullimit vërehen kontejnerë të dëmtuar të cilët janë jashtë funksionit. Këta kontejnerë nuk largohen dhe nuk zëvendësohen me të rinj. Dëmtimi i këtyre kontejnerëve shpesh ka ndodhur nga pakujdesia dhe mungesa e njohurive të stafit gjatë zbrazjes.Stafi operativ nuk ka pasur njohuri të mjaftueshme për përdorimin dhe zbrazjen e kontejnerëve duke shkaktuar dëmtime të shpeshta”, shtoi Spanca.
Tutje, ajo vlerësoi se angazhimi i operatorëve privatë për grumbullimin e mbeturinave i ka kushtuar shtrenjtë Komunës së Prishtinës.
“Angazhimi i Operatorëve Privatë i ka kushtuar Komunës më shtrenjtë. Deri në vitin 2024, KRM ‘Pastrimi’ ishte e vetmja kompani përgjegjëse për mbledhjen e mbeturinave në Kryeqytet. Në prill të vitit 2024 Komuna angazhoi operator privat për grumbullim të mbeturinave, krahas KRM “Pastrimi”. Operatori privat ishte më i kushtueshëm me rreth 10 euro/ton krahasuar me Kompaninë Publike, duke rritur kostot e Komunës për grumbullim të mbeturinave për 149 mijë euro, për periudhën prill-dhjetor 2024. Çmimi ka rezultuar 61.88 euro/ton për KRM “Pastrimi” ndërsa 71.15 euro/ton për OE privat. Pavarësisht kontraktimit të OE-ve privat, Komuna nuk kishte arritur të bëjë përmirësime të dukshme sa i përket grumbullimit të mbeturinave në kryeqytet. Për informimin tuaj, Komuna e Prishtinës nuk ka kthyer përgjigje lidhur me konkluzionet dhe rekomandimet e audtimit ndërsa KRM “Pastrimi” është pajtuar me konkluzionet dhe rekomandimet tona”, tha ajo.
Në fund, Auditorja e Përgjithshme njoftoi se gjatë këtij sezoni auditues janë planifikuar 145 auditime dhe deri tani janë publikuar 24 raporte.