Zjarri në Prizren, digjen 6 lokale pranë Stacionit të Autobusëve

20/12/2025 15:44

Një zjarr i madh ka përfshirë mbrëmë një qendër tregtare pranë Stacionit të Autobusëve në Prizren, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale.

Zjarri shpërtheu pas orës 23:00 në qendrën e njohur si “Te Shtrumfat”.

Pas njoftimit, në vendngjarje kanë intervenuar njësitë e Policisë dhe zjarrfikësit, të cilët kanë punuar gjatë gjithë natës për ta vënë zjarrin nën kontroll. Flakët janë lokalizuar në orët e hershme të mëngjesit.

Si pasojë e zjarrit, gjashtë lokale janë djegur plotësisht dhe janë bërë të papërdorshme.

Nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa sot po vazhdojnë punimet për ftohje dhe sigurim të zonës.

