Zjarr në një banesë në Tophane të Prishtinës, banorët dalin jashtë nga frika

Një zjarr ka përfshirë sot një banesë në lagjen “Tophane” në Prishtinë. Ngjarja është konfirmuar për Klankosova.tv nga zëvendëskomandanti i Brigadës së Zjarrfikësve, Abdulsamed Shkodra, i cili ka bërë të ditur se zjarri ka shpërthyer në banjon e banesës. “Zjarri ka shpërthyer në banjon e banesës. Ekipet kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë…

Lajme

11/10/2026 15:10

Një zjarr ka përfshirë sot një banesë në lagjen “Tophane” në Prishtinë.

Ngjarja është konfirmuar për Klankosova.tv nga zëvendëskomandanti i Brigadës së Zjarrfikësve, Abdulsamed Shkodra, i cili ka bërë të ditur se zjarri ka shpërthyer në banjon e banesës.

“Zjarri ka shpërthyer në banjon e banesës. Ekipet kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë intervenuar.

Nuk ka persona të lënduar. Zjarri është fikur dhe aktualisht ekipi po kujdestaron derisa të bëhet edhe ajrosja e banesës. Për detaje tjera do t’ju njoftojmë me kohë”, deklaroi Shkodra.

Ndërkohë, disa banorë të ndërtesës kanë thënë se janë shqetësuar nga incidenti dhe se të gjithë kanë dalë nga banesat. Sipas tyre, disa persona kanë kërkuar edhe ndihmë mjekësore si pasojë e frikës dhe traumave. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 11, 2026

Hoti godet Kurtin: Linçimi ndaj gazetarëve, shenjë e mentalitetit autoritar

October 11, 2026

Policia gjen në një zonë malore në Vushtrri veturën e vjedhur...

October 11, 2026

Kingji pret në takim komandantin e KFOR-it, Ulutash, në përfundim të...

October 11, 2026

Janina Ymeri ironizon me “Radio Policinë e VV-së”: Edhe lëvizjet e...

October 11, 2026

Turqi: Autobusi turistik përplaset me automjetin, 11 persona humbin jetën e...

October 11, 2026

Katër persona humbin jetën nga uragani Isaias në ShBA, mijëra mbesin...

Lajme të fundit

Hoti godet Kurtin: Linçimi ndaj gazetarëve, shenjë e mentalitetit autoritar

Policia gjen në një zonë malore në Vushtrri...

Kingji pret në takim komandantin e KFOR-it, Ulutash,...

Janina Ymeri ironizon me “Radio Policinë e VV-së”:...