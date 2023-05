Zjarr i madh në Sydney, ndërtesa filloi të shembej

Një zjarr i madh ka përfshirë një ndërtesë pranë Stacionit Qëndror të Sidneit.

Autoritetet thanë se ndërtesa filloi të shembet dhe flakët u përhapën në apartamentet aty pranë.

Tymi i dendur ngrihej mbi qytet, dhe në shuarjen e zjarrit kanë marrë pjesë mbi 100 zjarrfikës me 30 automjete.

“Zona e përjashtimit mbetet në fuqi dhe publikut i kërkohet të shmangë zonën. Njerëzit që jetojnë pranë vendit të zjarrit duhet të mbajnë dritaret dhe dyert e jashtme të mbyllura për të parandaluar ekspozimin e mundshëm të tymit. Pasi zjarri të fiket, Njësia e Hetimit dhe Hetimit të Zjarrit do të bashkëpunojnë ngushtë me policinë për të hetuar shkakun e zjarrit”, thuhet në deklaratën e Policisë.

Një burrë që jeton jo shumë larg vendit ku shpërtheu zjarri tregoi se çfarë po ndodhte. Ai tha se ishte duke punuar nga shtëpia kur filloi të nuhaste tymin në ajër. “Unë eca poshtë në rrugën Devonshire dhe ishte apokaliptike, hiri po binte kudo,” vuri në dukje ai.

Ai thotë se dëgjoi “një kërcitje dhe një goditje” ndërsa muri i ndërtesës u shemb. Ai shtoi se vapë e fortë është ndjerë në rrugët përreth. Ai aktualisht mban maskë për shkak të frikës nga azbesti i mundshëm në ndërtesën që u dogj. /Lajmi.net/

SURRY HILLS | Wall collapses as major fire engulfs seven-storey building. New video footage, released by FRNSW, shows the moment a wall from an engulfed building in Surry Hills came crashing down onto the street below. pic.twitter.com/mZeYGg1Kox

— Fire and Rescue NSW (@FRNSW) May 25, 2023