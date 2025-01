​Zhvillimet “tektonike” në Serbi, a po i lëkundet pushteti Vuçiq?

Dorëheqja e kryeministrit të Serbisë, Millosh Vuçeviq, pas protestave masive atje po konsiderohet si hapi i parë i rënies së regjimit të presidentit, Aleksandër Vuçiq. Protestat antiqeveritare që po zgjasin tash e dy muaj, po kualifikohen si zhvillime “tektonike” që mund të përmbysin presidentin Vuçiq. Megjithatë, analistët politikë në Kosovë vlerësojnë se Vuçiq përmes dorëheqjes së kryeministrit Vuçeviq dëshiron ta largojë përgjegjësinë nga vetja dhe të zgjasë pushtetin e tij.

Për më shumë se dy muaj në Serbi, mijëra studentë dhe qytetarë të tjerë po kërkojnë përgjegjësi penale dhe politike për tragjedinë në qytetin e Novi Sadit, ku më 1 nëntor të vitit të kaluar, 15 persona humbën jetën nga shembja e strehës në stacionin hekurudhor.

Politologu dhe njohësi i zhvillimeve rajonale, Milazim Koci, thotë për KosovaPress, se protestat në Serbi nuk mund të mposhten lehtë nga Vuçiq, pavarësisht dorëheqjes së kryeministrit Vuçeviq.

Sipas tij, tani është rasti i parë pas dhjetë viteve që po luhatet seriozisht pushteti i presidentit serb, Aleksandër Vuçiq.

“Lëvizjet në Serbi kësaj radhe janë tektonike. Nuk janë lëvizje at-hoc të cilat mund të mposhten lehtë nga Vuçiqi. S’po them se atje shpejt studentët do të përmbysin Vuçiq, por as ai nuk do të ketë lehtë t’i mposhtë. Lëvizja studentore atje nuk është e lidhur me opozitën e cila shpesh atje ka ditur të bëjë lojëra me pushtetin. Ata po mbajnë në distancë opozitën dhe besoj se në tre apo gjashtë muajt e ardhshme do të shohim betejë të ashpër mes studentëve dhe pushtetin të Vuçiq. Është rasti i parë pas dhjetë viteve që do të luhatet pushteti seriozisht dhe nuk përjashtojë mundësinë që e gjitha të përfundojë me largimin e Vuçiq ashtu si Asadi në Siri”, thekson Koci.

Në anën tjetër, analisti, Albinot Maloku, thotë se regjimi i Vuçiq ka nisur të bie, mirëpo fuqia politike e tij është ende e madhe në Serbi.

Ai shton se dorëheqja e Vuçeviq është një tentim i Vuçiqit për të hequr përgjegjësinë nga vetja për tragjedinë në Novi Sad si dhe zgjatjen e pushtetit të tij.

“Dorëheqja e kryeministrit të Serbisë, Millosh Vuçeviq është tentim i Aleksandër Vuçiqit për të hequr përgjegjësinë nga vetja. Ky nuk është një faktor i rëndësishëm, pavarësisht se është kryetar partie, pasi prej fillimi ka qenë vegël e pastër e Vuçiqit. Ai provon që me tërheqjen e tij nga pozicioni i kryeministrit të mbajë një pozicion të vetin për të dhënë një lloj përgjegjësie për protestat. Tentimi për të ndryshuar regjimi autoritar në Serbi po vjen nga masa apo populli, jo që është organizuar nga opozita….Probaliteti i mundësisë për të ndodh një partneritet i ardhshëm për të kaluar në një proces zgjedhor apo formuar një qeveri teknike, kjo është një prej opsioneve. Nuk konsideroj se me largimin apo dorëheqjen e kryeministrit Vuçeviq kemi ardhur te situata ku mund të lëkundet fuqishëm pozicioni i Aleksandër Vuçiqit në fuqinë e vet politike në Serbi. Gjithsesi është në nisje mirëpo nuk mendoj se tani është mundësia për të parë një ndryshim të regjimit në Serbi”, thekson Maloku.

Kryeministri i Serbisë, Millosh Vuçeviq dha dorëheqje të martën pas protestave masive të studentëve dhe qytetarëve për tragjedinë në qytetin e Novi Sadit, ku, më 1 nëntor të vitit të kaluar, 15 persona humbën jetën nga shembja e strehës në stacionin hekurudhor.