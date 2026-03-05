Zhvillime dramatike: Prattipati i shkon në zyre përsëri Vjosa Osmanit

E ngarkuara me Punë e Misionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Kosovës, Anu Prattipati pasditën e së enjtës ka shkuar në zyrën e presidentes, Vjosa Osmani. Takimi i Prattipatit lidhet me zhvillimet e fundit në vend, më konkretisht zgjedhjen e presidentit të ri të vendit, raporton IndeksOnline. Kujtojmë se presidentja e…

Lajme

05/03/2026 18:38

E ngarkuara me Punë e Misionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Kosovës, Anu Prattipati pasditën e së enjtës ka shkuar në zyrën e presidentes, Vjosa Osmani.

Takimi i Prattipatit lidhet me zhvillimet e fundit në vend, më konkretisht zgjedhjen e presidentit të ri të vendit, raporton IndeksOnline.

Kujtojmë se presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, pasi nuk mori përkrahjen e Lëvizjes Vetëvendosje për një mandatë të dytë dhe pasi iu bë ftesë të matet me Glauk Konjufcën, ka proceduar në Kuvend amendamentet për ndryshimin e Kushtetutës në mënyrë që presidenti të zgjidhet direkt nga vota e popullit.

Artikuj të ngjashëm

March 5, 2026

Mustafa kritikon VV-në: Ku ishtit për pesë vjet për zgjedhjen e...

March 5, 2026

Ndryshimet për votimin e Presidentit, Gruda: Është proces jokushtetues

March 5, 2026

Bahtiri: Vendi nuk do të shkojë në zgjedhje, qytetarët duhet ta...

March 5, 2026

Amendamentet e propozuara nga presidentja Osmani e kalojnë “testin” e Komisionit...

March 5, 2026

Rusia u bën thirrje qytetarëve të vet të mos udhëtojnë në Kosovë

March 5, 2026

Izraeli do të sulmojë bazat nëntokësore të raketave të Iranit në...

Lajme të fundit

Mustafa kritikon VV-në: Ku ishtit për pesë vjet...

Ndryshimet për votimin e Presidentit, Gruda: Është proces jokushtetues

Bahtiri: Vendi nuk do të shkojë në zgjedhje,...

Score90 publikon favoritet për Topin e Artë