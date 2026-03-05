Zhvillime dramatike: Prattipati i shkon në zyre përsëri Vjosa Osmanit
E ngarkuara me Punë e Misionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Kosovës, Anu Prattipati pasditën e së enjtës ka shkuar në zyrën e presidentes, Vjosa Osmani.
Takimi i Prattipatit lidhet me zhvillimet e fundit në vend, më konkretisht zgjedhjen e presidentit të ri të vendit, raporton IndeksOnline.
Kujtojmë se presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, pasi nuk mori përkrahjen e Lëvizjes Vetëvendosje për një mandatë të dytë dhe pasi iu bë ftesë të matet me Glauk Konjufcën, ka proceduar në Kuvend amendamentet për ndryshimin e Kushtetutës në mënyrë që presidenti të zgjidhet direkt nga vota e popullit.