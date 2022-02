Zhvillime dramatike: Blinken anulon takimin me kryediplomatin rus

Këtë e njoftoi vet Blinken gjatë një konferencë për media, shkruan CNN, transmeton lajmi.net.

Ai tha se takimi ishte paraparë të zhvillohej të enjten, mirëpo që aty do të diskutoheshin pikat përmes së cilave do të parandalohej pushtimi i Ukrainës nga Rusia.

Blinken tha se tani Rusia ka filluar pushtimin e Ukrainës dhe sipas tij s’ka asnjë kuptim që të vazhdohet me takimin.

“Javën e kaluar, unë rashë dakord të takoj ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov këtë javë, më 24 shkurt, për të diskutuar shqetësimet përkatëse të vendit tonë për sigurinë evropiane. Por vetëm nëse Rusia nuk do të pushtonte Ukrainën. Tani që shohim se pushtimi po fillon dhe Rusia e ka bërë të qartë refuzimin e saj me shumicë të diplomacisë, nuk ka kuptim të vazhdohet me atë takim në këtë moment. Unë u konsultova me aleatët dhe partnerët tanë. Të gjithë janë dakord. Sot i dërgova ministrit të Jashtëm Lavrov një letër duke e informuar për këtë”, Blinken tha gjatë një konference të përbashkët shtypi me ministrin e Jashtëm ukrainas Dmytro Kuleba. /Lajmi.net/