Zhegrova pjesë e formacionit të javës në Ligue 1

Lojtari i Kombëtares së Kosovës, Edon Zhegrova, është përfshirë në formacionin e javës në Ligue 1.

Sulmuesi shënoi një super gol duke e ndihmuar Lille të marr tri pikë të plota në Ligën Franceze.

Lille mposhti Le Havre me rezultat 2:0, në kuadër të xhiros së shtatë.

Zhegrova, i cili ishte në formacionin fillestar në këtë ndeshje shënoi në minutën e 40-të për t’ia dhënë epërsinë skuadrës franceze.

Përfaqësuesi kosovar e bëri një paraqitje mbresëlënëse dhe është njëri prej lojtarëve më të vlerësuar të ekipit të javës nga Sofascore me notën 8.5.



