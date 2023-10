Zhegrova i pandalshëm, asiston dy herë në pjesën e parë Lille është duke fituar ndaj Monacos me rezultat 2:0. Protagonist i golave ishte padyshim ylli i Kosovës, Edon Zhegrova, shkruan lajmi.net. Zhegrova me një pasim mahnitës asistoi për Ivan Cavaleiro, i cili pa shumë probleme gjeti rrjetën. Great assist from Zhegrova to Cavaleiro, Lille have the lead against Monaco.pic.twitter.com/VDMvpecv5G — Kosovo Football 🇽🇰 (@FootballKosovo) October…