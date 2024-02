Zhegrova dhuron pak spektakël në stërvitje Edon Zhegrova po vazhdon të tregojë aftësitë e tij të shkëlqyeshme me topin edhe gjatë seanca stërvitore me Lillen. Ylli kosovar ka publikuar ditën e sotme një video-përmbledhje nga stërvitja me ekipin francez, ku shihet duke dhuruar disa momente të reja “magjie”. Zhegrova me shokë po bëhen gati për ndeshjen e ardhshme në Ligue 1,…