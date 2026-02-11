Zhduket një shtetas i huaj në Fushë-Kosovë

Një person raportohet të jetë zhdukur në Fushë-Kosovë. Ankuesi mashkull, shtetas i huaj ka raportuar se nuk dihet vendndodhja e familjarit të tij, mashkull po ashtu shtetas i huaj. Lidhur me rastin janë duke u marrë njësitë relevante policore për procedurat e mëtejme hetimore./Lajmi.net/

Lajme

11/02/2026 09:17

Një person raportohet të jetë zhdukur në Fushë-Kosovë.

Ankuesi mashkull, shtetas i huaj ka raportuar se nuk dihet vendndodhja e familjarit të tij, mashkull po ashtu shtetas i huaj.

Lidhur me rastin janë duke u marrë njësitë relevante policore për procedurat e mëtejme hetimore./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

February 11, 2026

Kryeprokurori i Prokurorisë në Prishtinë po ndjek nga afër seancën në...

Lajme të fundit

Kryeprokurori i Prokurorisë në Prishtinë po ndjek nga...

Avokati Misetiq– gjykatësve: Përpara jush keni 4 burra...

Naim Murseli kërkoi t’i takojë fëmijët dhe Behgjet...

Avokati Misetiq: Hashim Thaçi është i pafajshëm, ZPS-ja...