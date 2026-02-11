Zhduket një shtetas i huaj në Fushë-Kosovë
Një person raportohet të jetë zhdukur në Fushë-Kosovë. Ankuesi mashkull, shtetas i huaj ka raportuar se nuk dihet vendndodhja e familjarit të tij, mashkull po ashtu shtetas i huaj. Lidhur me rastin janë duke u marrë njësitë relevante policore për procedurat e mëtejme hetimore./Lajmi.net/
