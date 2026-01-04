Zhduket një i mitur në Gjilan
Një i mitur është raportuar i zhdukur në qytetin e Gjilanit, ka njoftuar Policia e Kosovës.
Sipas raportit policor, rasti ka ndodhur më 02 janar 2026, rreth orës 14:40, në rrugën “Lufta e Gjilanit”, ku një mashkull kosovar ka paraqitur ankesë se djali i tij i mitur është larguar nga shtëpia dhe që nga ajo kohë nuk dihet vendndodhja e tij.
Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e rastit dhe lokalizimin e të miturit, ndërsa po ndërmerren të gjitha veprimet e nevojshme hetimore.