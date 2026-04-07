Zhduket një grua në Prizren, burri e raporton rastin në stacion policor
Një person raportohet të jetë zhdukur në Prizren. Ankuesi mashkull ka raportuar se bashkëshortja e tij, deri sa ishte në vendin e saj të punës është larguar dhe nuk di për vendndodhjen e saj. Rasti është nën hetime./Lajmi.net/
07/04/2026 09:04
