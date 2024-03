Zgjedhjet në veri: Lajçak takon Osmanin në Turqi

Zhvillimet e fundit në dialog, në veçanti zgjedhjet në veri të Kosovës dhe takimi i fundit Kosovë-Serbi në Bruksel, kanë qenë temat e diskutimit në këtë takim.

Në një postim në rrjetin social “X”, Lajçaku e ka cilësuar të dobishme bisedën me Osmanin.

“Diskutuam për zhvillimet e fundit në dialog, në veçanti për zgjedhjet në veri të Kosovës dhe takimin e fundit që e mbajtëm në Bruksel”, ka shkruar ai.

Ditë më parë në Bruksel, Lajçaku është takuar me përfaqësues financiarë të Kosovës dhe të Serbisë për të diskutuar për çështjen e Rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës, e cila përjashton përdorimin e dinarit serb.

Appreciated the useful conversation with @VjosaOsmaniPRKS in the margins of #ADF2024. We spoke about the latest developments in the Dialogue, in particular elections in the north of Kosovo and the recent meeting I hosted in Brussels. pic.twitter.com/J4wDUVhyUZ

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) March 1, 2024