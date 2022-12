Zgjedhjet në veri, BE me mision të kufizuar vëzhgues Shefi i Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Tomas Szunyog, tha se nuk do të jenë në gjendje të angazhojnë mision të plotë të vëzhgimit të zgjedhjeve në katër komunat në veri të Kosovës, për shkak të kohës së shkurtër të mbajtjes së tyre. Zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarë të katër komunave me shumicë serbe…