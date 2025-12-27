Zgjedhjet e parakohshme parlamentare: Sot votohet në përfaqësitë diplomatike të Kosovës
Ditën e nesërme vendoset për fatin politik të vendit për katër vitet e ardhshme.
Një ditë para zgjedhjeve të 28 dhjetorit, në përfaqësitë diplomatike votuesi vendos sot.
“Qytetarët e Republikës së Kosovës që jetojnë jashtë vendit dhe janë regjistruar me sukses për votim në përfaqësi diplomatike mund të votojnë: Me letërnjoftim, pasaportë ose leje vozitjeje të Republikës së Kosovës – lejohen edhe dokumentet me afat të skaduar, sipas vendimit të KQZ-së”, tha KQZ në njoftim.
Në orën 01:00, KQZ do të njoftojë vetëm përmes ueb faqes dhe rrjeteve sociale për përfundimin e votimit edhe në përfaqësitë diplomatike në SHBA dhe Kanada.