Zgjedhja e kryetarit të ri të KPM-së, Kajtazi: Regjimi i Kurtit e kapi këtë institucion për t`i mbyllur mediat

Gazetari Vehbi Kajtazi ka reaguar pasi KPM-ja sot ka zgjedhur kryetarin e ri, pas ndryshimit të kundërligjshëm të rregullores.

Ai ka bërë me dije se se Kurti e ka kapur këtë institucion për të filluar mbylljen e mediave në Kosovë.

“Regjimi i Kurtit e kapi kete insitucion per te filluar mbylljen e mediave. Liria dhe demokracia ne Kosove ne fillim te viteve ‘90 jane cenuar me mbylljen e RTP-se dhe Gazetes Rilindja. Kete praktike sot po perpiqet ta zbatoje Albin Kurti. Edhe aso kohe mediat kane gjete forma te punes. Edhe tash do t’ia dalim. Diktatorc”, ka shkruar Kajtazi.