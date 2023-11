Zëvendësministri nga komuniteti boshnjak i jep zemër Kosovës nga stadiumi ndaj Zvicrës Kosova do të luajë sonte ndeshjen e radhës në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Evropian “Euro 2024”. “Dardanët” do të takohen me Zvicrën në “St. Jakob-Park”, me ndeshjen që do të luhet nga ora 20:45. Zëvendësministri i Ministrisë së Zhvillimit Rajonal, Almir Veliji nga komuniteti boshnjak ndodhet në stadium për të dhënë zemër Kosovës, shkruan…