Zero njohje të reja në 2022, Kurti: S’është kollaj të sigurohen

Kryeministri Albin Kurti thotë se Serbia nuk është e interesuar për arritjen e marrëveshjes finale, megjithëse konfirmon se në muajin janar të vitit 2023 do të ketë nisma të reja për të përgatitur takimin e radhës në Bruksel.

Kurti, në një intervistë për KosovaPress, duke folur për planin franko-gjerman për dialogun, thotë se afatizimi i tij deri në mars të vitit të ardhshëm është bërë nga ndërmjetësit e dialogut.

Ai thekson se Serbia më shumë është e interesuar për shkaktimin e krizave në të cilat mandej shfaqet vet si faktor për t’i zgjidhur ato.

“Është e pritshme që në janar do të ketë nisma të reja për të përgatitur takimet në Bruksel. Me datën 18 gusht ka ndodhur një takim në procesin e bisedimeve le të themi historik, por me h të vogël, pasi për herë të parë agjenda e ka pasur rendin logjik të gjërave… Tri javë më vonë u bë propozimi që e kemi konsideruar si bazë e mirë për bisedime të mëtutjeshme nga emisarët specialë, të cilët erdhën edhe në Prishtinë me atë që është quajtur iniciativa franko-gjermane për marrëveshjen që i përngjanë dy Gjermanive me elemente dhe opsione të ndryshme. Unë besoj se aty thirrja që bëhet në vlera demokratike evropiane është pozitive, por procesi negociator do të tregojë si do të shkojë më tutje. Por është e qartë se Serbia nuk është e interesuar për marrëveshje dhe dialog. Ajo është e interesuar vetëm për shkaktim të krizave në të cilat mandej shfaqet vet si faktor që i zgjidh ato”, thotë ai.

Sa i përket dorëheqjeve nga institucionet të serbëve lokalë, Kurti thotë se nuk mund t’iu bëjë thirrje atyre të kthehen në institucione, por ata duhet të aplikojnë, pasi i braktisën ato.

“Unë nuk mund të bëj thirrje për kthim të atyre të cilët hodhën uniformat e Republikës së Kosovës. Unë mund t’i thërras të gjithë për aplikim, pra duhet të bëhet një aplikim i ri. Por kthimi nuk mund të bëhet se unë nuk jam penduar që ata kanë dalë, por duhet të jetë penduar ata pse i braktisën institucionet. Institucionet nuk janë vetëm të qeverisë, shqiptarëve dhe unë besoj se është e domosdoshme që serbët të aplikojnë”, shton ai.

Kurti për KosovaPress flet dhe për mungesën e njohjeve dhe anëtarësimeve në organizata ndërkombëtare gjatë vitit 2022.

“Nuk janë të kollajshme njohjet e reja, kur kemi trashëguar marrëveshje të vjetra në kuadër të një dialogu, i cili nuk ka qenë i sinqertë dhe serioz, me marrëveshje të cilat përgjithësisht nuk janë zbatuar për shkak të Serbisë, por këto vendet mos njohëse kanë qenë të stepura duke thënë se po e presin rezultatin e dialogut. Nuk është kollaj të sigurohen njohje të reja kur ndodhesh në këtë proces. Prandaj kur të fillojë dialogu politik, sidomos nga vitit 2013 dhe këndej, gjithçka u bë më vështirë. Por ajo çka kemi ndërmarrë ne kemi aplikuar në Këshillin e Evropës më 12 maj, kemi aplikuar për anëtarësim në Bashkim Evropian më 15 dhjetor dhe të njëjtën kohë, për çfarë jemi shumë të lumtur është edhe formimi i grupit punues për aplikim në të ardhmen e afërt për anëtarësim në NATO, meqë rast, natyrisht që Partneriteti për Paqe është guri i rëndësishëm kilometrik në rrugën përpara. Është e pritshme se më parë do të anëtarësohemi në NATO, pastaj në Bashkimin Evropian, por ne duam t’i bëjmë të dyja këto. S’kemi alternativë tjetër”, përfundon ai.