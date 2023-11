Zërat nga Arabia Saudite: Al-Nassr mund të ftohet nga UEFA në Ligën e Kampionëve edicionin e ardhshëm

UEFA raportohet se po synon të zgjerohet me klube pjesëmarrëse në garat e saj edhe jashtë Evropës.

Sipas raportimeve nga Al Harbi, shtëpia më e madhe e futbollit evropian po konsideron të ftojë klubin saudit, Al Nassr në Ligën e Kampionëve.

Planifikimi i UEFA-s, raportohet të jetë për edicionin 2024/2025, përcjell lajmi.net.

Gjithnjë sipas gazetarit arab, UEFA po e konsideron Al Nassr si një nga tre klubet më të njohura në botën e futbollit.

🚨 UEFA are reportedly considering inviting Saudi club Al-Nassr to the 2024/2025 edition of the Champions League, as it’s considered one of the “3 most popular clubs” in the world.

✍️ @alharbi_44 pic.twitter.com/v3bMbLrp36

