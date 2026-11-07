Zemaj sfidon Kurtin: Na jepni vetëm 17 emra të mjekëve të kthyer, jo 171

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Armend Zemaj, ka reaguar publikisht ndaj deklaratave të kryeministrit, Albin Kurti për kthimin e pretenduar të 171 mjekëve nga diaspora, duke u bërë thirrje zyrtarëve shtetërorë të ofrojnë dëshmi konkrete për shifrat e përmendura. Përmes një postimi, Zemaj ka sfiduar përfaqësuesit e Qeverisë, Ministrisë së Shëndetësisë dhe SHSKUK-së…

Lajme

07/11/2026 22:47

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Armend Zemaj, ka reaguar publikisht ndaj deklaratave të kryeministrit, Albin Kurti për kthimin e pretenduar të 171 mjekëve nga diaspora, duke u bërë thirrje zyrtarëve shtetërorë të ofrojnë dëshmi konkrete për shifrat e përmendura.

Përmes një postimi, Zemaj ka sfiduar përfaqësuesit e Qeverisë, Ministrisë së Shëndetësisë dhe SHSKUK-së që të publikojnë emrat e profesionistëve të kthyer, transmeton lajmi.net.

“E sfidoj cilindo përfaqësues të Qeverisë, Ministrisë së Shëndetësisë apo SHSKUK-së që të na ofrojë vetëm 17 emra të mjekëve specialistë, jo 171, të cilët janë kthyer nga mërgata gjatë vitit 2025 dhe tashmë janë të punësuar me kontrata të rregullta në sistemin publik shëndetësor të Kosovës”, është shprehur Zemaj./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 7, 2026

Kthesë e frikshme tek tragjedia në Poloni: 25-vjeçari i magjepsur pas...

November 7, 2026

Ligji për Specialen ende pa epilog në Kuvend, PDK-ja nuk ka...

November 7, 2026

“Çdo i dyti po mson gjermanisht” | Mjekët e rinj i...

November 7, 2026

Pamje të frikshme nga Polonia | Qytetarët duke vrapuar nën zhurmën...

November 7, 2026

Netanyahu drejt largimit nga pushteti? Presidenti i Izraelit i jep kandidatit...

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

Kthesë e frikshme tek tragjedia në Poloni: 25-vjeçari...

Ligji për Specialen ende pa epilog në Kuvend,...

“Çdo i dyti po mson gjermanisht” | Mjekët...

Paga minimale kundrejt realitetit financiar: A mund t’ia...