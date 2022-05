Zelensky zotohet se do ta organizojë “Eurovisionin” e vitit të ardhshëm në Mariupolin e shkatërruar nga lufta

Britania e Madhe çuditërisht kryesoi votimin e jurisë dhe kryesoi për pjesën më të madhe të natës përpara se Ukrainës t’i jepeshin 439 pikë në votimin publik.

Vendi i shkatërruar nga lufta përfundoi me 631 pikë, ndërsa Mbretëria e Bashkuar përfundoi e dyta me 466 pikë. Spanja përfundoi e treta me 459, ndërsa Suedia e katërta me 438 pikë.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky shpejtoi për të përshëndetur fitoren – dhe madje u zotua të zhvillojë konkursin e vitit të ardhshëm në Mariupol, pavarësisht se qyteti është i rrethuar nga forcat ruse.

Ai tha: Guximi ynë i bën përshtypje botës, muzika jonë pushton Evropën. Vitin e ardhshëm Ukraina do të mirëpresë “Eurovisionin”.

“Për herë të tretë në historinë e saj dhe, besoj, jo e fundit. Ne do të bëjmë çmos që një ditë të presim pjesëmarrësit dhe të ftuarit e Eurovisionit në Mariupol të Ukrainës. E lirë, paqësore, e rindërtuar”, tha ai..

“Falënderoj Kalush Orchestran për këtë fitore dhe të gjithë ata që na dhanë votat tuaja. Jam i sigurt se tingulli i fitores në betejën me armikun nuk është i largët. Lavdi Ukrainës”, tha Zelensky.

Rezultatet e Eurovisionit janë një mesazh sfidues për presidentin rus Vladimir Putin pasi suksesi i Ukrainës u pasua nga një vend i dytë mahnitës për Mbretërinë e Bashkuar.

Britania, një aleate e vendosur e Ukrainës së Zelenskyt gjatë pushtimit rus, pothuajse arriti një fitore shokuese pasi kryesoi për pjesën më të madhe të natës, përpara se të mposhtej në fund.

Në të kundërt, Gjermania dhe Franca, liderët e të cilëve janë kritikuar se nuk janë mjaft të ashpër ndaj agresionit të Rusisë, ishin dy vendet e fundit të vendosura në garën e këtij viti.

Fituesit e grupit folk-rap Kalush Orchestra patën një interpretim emocional të këngës së tyre “Stefania”, e cila është bërë një himn lufte për Ukrainën gjatë pushtimit.

Duke marrë trofeun e lakmuar, grupi tha: “Faleminderit për mbështetjen e Ukrainës. Kjo fitore është për çdo ukrainas. Slava Ukraina”.

Pavarësisht se humbi një fitore mahnitëse, britaniku Sam Ryder ende arriti rezultatin më të mirë të Mbretërisë së Bashkuar në 20 vjet, pasi përfundoi i dyti në garë.

Kalush Orchestra ishte favoritja për të fituar në mes të pushtimit të vendit të tyre nga Vladimir Putin, me Rusinë dhe Bjellorusinë që e kishin të ndaluar të konkurronin në konkurs.

Kënga e grupit, “Stefania”, u kompozua si një homazh për nënën e këngëtarit, por është shndërruar që nga pushtimi rus më 24 shkurt në një himn lufte.

Teksti thotë: “Unë gjithmonë do ta gjej rrugën time për në shtëpi, edhe nëse të gjitha rrugët janë shkatërruar”, shkruar nga frontmeni Oleh Psiuk, thuhet se ka marrë një kuptim të veçantë në dritën e luftës.

Grupi prej gjashtë anëtarësh, i përbërë nga meshkuj, mori leje speciale për t’u larguar nga vendi për të përfaqësuar Ukrainën dhe kulturën ukrainase në konkursin muzikor. Një nga anëtarët fillestarë qëndroi për të luftuar dhe të tjerët planifikojnë të kthehen sapo të përfundojë konkursi.