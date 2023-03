Zelensky: Shteti i keq do të mbajë përgjegjësi për çdo akt terrori kundër ukrainasve Forcat ruse gjatë javës kanë granatuar një numër qytetesh të Ukrainës. “Shteti i keq” do të mbajë përgjegjësi për çdo akt terrori kundër ukrainasve. Kështu ka thënë presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky në fjalimin e tij tradicional me video drejtuar kombit. “Kamianske në rajonin Zaporizhzhia, Beryslav në rajonin Kherson, Marhanets në rajonin Dnipropetrovsk, Avdiivka, Kramatorsk…