Zelensky njofton: Ukraina heq dorë nga anëtarësimi në NATO
Ukraina ka hequr dorë nga ambicia e saj për t’u bashkuar me aleancën ushtarake të NATO-s në këmbim të garancive perëndimore të sigurisë si një kompromis për t’i dhënë fund luftës me Rusinë, ka njoftuar presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky.
Ky veprim shënon një ndryshim të madh për Ukrainën, e cila ka luftuar për t’u bashkuar me NATO-n si një mbrojtje kundër sulmeve ruse dhe e ka një aspiratë të tillë të përfshirë në kushtetutën e saj, shkruan Reuters.
Ai gjithashtu përmbush një nga qëllimet e luftës së Rusisë, megjithëse Kievi deri më tani ka qëndruar i vendosur kundër lëshimit të territorit ndaj Moskës.
Zelensky tha se garancitë e sigurisë nga SHBA, evropianët dhe partnerët e tjerë në vend të anëtarësimit në NATO ishin një kompromis nga ana e Ukrainës.
“Që nga fillimi, dëshira e Ukrainës ishte të bashkohej me NATO-n, këto janë garanci reale sigurie. Disa partnerë nga SHBA-ja dhe Evropa nuk e mbështetën këtë drejtim”, tha ai.
“Kështu, sot, garancitë dypalëshe të sigurisë midis Ukrainës dhe SHBA-së, garancitë e ngjashme me Nenin 5 për ne nga SHBA-ja dhe garancitë e sigurisë nga kolegët evropianë, si dhe nga vendet e tjera – Kanadaja, Japonia – janë një mundësi për të parandaluar një pushtim tjetër rus”, shtoi Zelensky.
“Dhe ky është tashmë një kompromis nga ana jonë”, shtoi ai, duke deklaruar se garancitë e sigurisë duhet të jenë ligjërisht të detyrueshme.