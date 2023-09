Zelensky në Shtëpinë e Bardhë – pesë gjërat që Ukraina pritet të kërkojë nga SHBA Ndërsa lufta po vazhdon, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky do të jetë në Shtëpinë e Bardhë të enjten. Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, ai do të takohet me homologun e tij amerikan për bisedime, pas një vizite në selinë e OKB-së në Nju Jork. Por çfarë kërkon – dhe çfarë ka nevojë – Ukraina nga…