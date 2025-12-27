Zelensky do të takohet me udhëheqësit europianë dhe Trumpin për bisedimet e paqes, mes sulmeve të reja në Kiev
Udhëheqësit europianë do të marrin pjesë në një telefonatë me Volodymyr Zelenskyy dhe Donald Trump të shtunën, si pjesë e një shtytjeje në rritje për një marrëveshje paqeje që do ta çojë presidentin ukrainas të shkojë në Florida të dielën. Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, do t’i bashkohet një telefonate të shtunën,…
Bota
Udhëheqësit europianë do të marrin pjesë në një telefonatë me Volodymyr Zelenskyy dhe Donald Trump të shtunën, si pjesë e një shtytjeje në rritje për një marrëveshje paqeje që do ta çojë presidentin ukrainas të shkojë në Florida të dielën.
Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, do t’i bashkohet një telefonate të shtunën, tha një zëdhënës i komisionit për Reuters, përpara udhëtimit të presidentit ukrainas në Florida për një takim të së dielës me Trump, i cili Zelenskyy tha se do të përqendrohej në disa nga pjesët më të ndjeshme të bisedimeve të paqes.
Pikat kryesore të ngërçit përfshijnë garancitë e sigurisë dhe rindërtimin e Ukrainës, plus diskutimet territoriale në lidhje me rajonin Donbas dhe termocentralin bërthamor Zaporizhzhia.
Takimi i së dielës “ka për qëllim posaçërisht të rafinojë gjërat sa më shumë që të jetë e mundur”, tha Zelenskyy të premten. Ai shtoi se plani i propozuar i paqes me 20 pika ishte “90% gati”.
“Qëllimi ynë është ta çojmë gjithçka në 100%”, tha Zelenskyy. “Deri më sot, ekipet tona – ekipet negociuese ukrainase dhe amerikane – kanë bërë përparim të konsiderueshëm”.
Zelenskyy është i gatshëm të mbajë një referendum mbi planin e paqes nëse Rusia pranon një armëpushim prej të paktën 60 ditësh, raportoi Axios, pas një interviste me presidentin ukrainas të premten.
Zelenskyy thuhet se tha se do të duhet të kërkojë miratimin e publikut ukrainas nëse nuk arrin të sigurojë një pozicion “të fortë” në territor.
Në sfondin politik, shpërthime të fuqishme u dëgjuan në Kiev në orët e para të së shtunës, disa orë pasi Zelenskyy foli për takimin e tij në SHBA. Kyiv Independent raportoi se kryeqyteti u sulmua nga raketat hipersonike Kinzhal, raketat balistike Iskander dhe raketat lundruese Kalibr. Kryetari i bashkisë, Vitali Klitschko, tha se të paktën pesë persona u plagosën, me një zjarr të raportuar në lagjen Holosiivskyi të qytetit. Në rajonin më të gjerë, u raportuan ndërprerje të energjisë elektrike në dhe përreth qytetit Brovary.