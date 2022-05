Zëdhënësi i policisë për rajonin e veriut, flet për vrasjen e dyfishtë në Mitrovicën të Veriore 

Zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e veriut, Branisllav Radoviq, duke sqaruar për KosovaPress rastin tragjik ka thënë se policia është duke punuar akoma për zbardhjen e motivit të kësaj ngjarje.

Radoviq: Jemi duke punuar për zbardhjen e ngjarjes

“Më datë 27.05. në orët e mëngjesit, përkatësisht në ora 05:55 ka ndodhur një incident tragjik në banesën e personit me inicialet B.M. në rrugën ‘Mbreti Petër’ në Mitrovicën Veriore, dhe Akoma nën rrethana të pasqaruara, ka ardhur tek rasti i vrasjes së rëndë, ku i dyshuari me inicialet M.B. I lindur më 1993, ka goditur disa herë me thikë dhe ka privuar nga jeta anëtarët e ngushtë të familjes së tij, vëllain me inicialet B.U. dhe babain me inicialet M.B. I dyshuari është arrestuar menjëherë dhe gjendet nën kontrollin policorë. Hetimet janë zhvilluar nën mbikëqyrjen e prokurorit të prokurorisë në veri të Mitrovicës, derisa ekipet e hetuesisë të regjionit Mitrovicë Veri kanë marrë të gjitha masat me qëllim të zbardhjes së motivit të kësaj ngjarje”, tha ai.