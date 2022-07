Zëdhënësi i Blinken: Do të vazhdojmë të bëjmë presion për zgjidhjen e rastit të vëllezërve Bytyqi

Përmes një postimi në ‘Twitter’, ai ka kërkuar drejtësi për vëllezërit Bytyqi.

“Kanë kaluar 23 vite pa drejtësi për tre shtetas amerikanë, Ylli, Agron dhe Mehmet Bytyqi, të ekzekutuar në paraburgimin e policisë speciale serbe. Ne nuk do të harrojmë dhe do të vazhdojmë të bëjmë presion për zgjidhjen e këtij rasti”, ka shkruar ai në Twitter, të premten.

Agron, Mehmet dhe Yll Bytyqi nga Kosova e shtetas amerikanë, ishin arrestuar në vitin 1999 në Serbi, për shkak të siç pretendonte Beogradi kalimit të paligjshëm të kufirit.

Ata janë liruar nga burgu pasi janë dënuar dhe më pas janë vrarë. SHBA-ja vazhdimisht ka kërkuar drejtësi prej tyre.

It has been 23 years without justice for three U.S. citizens, Ylli, Agron, and Mehmet Bytyqi, executed while in Serbian special police custody. We will not forget and will continue to press for a resolution of this case. https://t.co/l1QmiNpYYt

— Ned Price (@StateDeptSpox) July 8, 2022