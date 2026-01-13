Zbulohen detajet e para nga mbledhja e LDK-së që po vazhdon, a po diskutohet dorëheqja e Abdixhikut?
Lajme
Janë bërë më shumë se 5 orë prej kur ka nisur mbledhja e parë e kryesisë së Lidhjes Demokratik të Kosovës, pas debaklit që kjo parti pësoi në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Ky rezultat sot e bëri bashkë kryesinë e partisë për një takim “konsultative”, por u raportua se mund të diskutohet edhe fati politik i kryetarit aktual, Lumir Abdixhiku.
Burimet e Periskopit kanë bërë të ditur se kryesia e partisë ka vendosur se çështjen e dorëheqjes së kryetarit aktual të LDK’së, Lumir Abdixhikut, të vendoset në Kuvendin e partisë.
Para se të hyjnë në mbledhje, para mediave janë deklaruar një pjesë e anëtarëve të kryesisë, të cilët hezituan të jepnin detaje:
Sekretari i LDK-së, Imri Ahmeti tha se takimi i sotëm ka të bëjë me çështjet e brendshme të partisë.
Ai nuk dha qëndrim nëse e përkrah ose jo dorëheqjen e Abdixhikut.
“Ne kemi takim për çështjet tona të brendshme. Sa i përket dorëheqjes së Abdixhikut, kryesia është kompetente për këtë çështje, është kuvendi, këshilli i përgjithshëm..”, tha shkurt ai para mediave.
Në anën tjetër anëtari i LDK-së, Anton Çuni u pyet nëse është për shkarkimin e Abdixhikut, Çuni tha: Të gjitha do t’i diskutojmë, çdo gjë do ta bëjmë publike pas takimi”.
Ndërsa Hykmete Bajrami theksoi se takimi është konsultativ.
“Është takim konsultativ. Fillon në ora 14:00. Aty do i shpreh qëndrimet e mia, më pas do i bëj publike”, tha shkurt Bajrami para gazetarëve.
Ndërkohë dje u raportua se në rast se largohet Abdixhiku, kandidatë potencial për të parin e LDK janë: Hykmete Bajrami, Lutfi Haziri, Avdullah Hoti dhe Arben Gashi.