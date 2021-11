Zafir Berisha tregon se kujt i çoi mesazh përmes fotos duke goditur thesin e boksit

Berisha në dpt te Fidani në T7 tha se fotografia ku ai shihet duke goditur thesin e boksit u publikua me qëllim që të përcjellë një mesazh.

“Një mesazh për ata që kishin dilemë për veprimet e mija në politikë vecanërisht për rrethanat në balotazh. Fotografia është bërë në një fushatë më herët kur kam vizituar klubin e boksit në Prizren. Këtë fotografi nuk e kam pasur, pasi ndodhi fitorja dikush ma dërgoi. Një mik më tha është mirë me e postu në Facebook. Si zakonisht hkrimet dhe fotografitë e mija bëhen lajm brenda 5 minutave”, tha Berisha.

Berisha tha se ky ishte një mesazh për ata që kanë dyshuar në fuqinë e tij politike.

“Mesazhi ka qenë për ata që e kanë vënë në pikëpytje fuqinë time politike jo fizike. Nuk jam boksier, kam bërë ushtrime por jo pse kam pasur dëshirë me dalë në ring, pa ndonjë qëllim të caktuar thjeshtë një mesazh të shkurtë. Mesazhi jepet me fotografi jo me fjalë, jo rastësisht thuhet një fotografi sa 1 mijë fjalë”,shtoi ai.

“Ka pasur edhe të atillë që nuk i kanë besuar goditjeve përfundimtare të mija”, kishte shkruar Berisha në mbishkrimin e fotografisë në Facebook.

Ndryshe gara e balotazhit në Komunën e Prizrenit, ka qenë mjaft e ngushtë mes kandidatit të LVV-së, Mytaher Haskuka dhe atij të Partisë Demokratike të Kosovës, Shaqir Totaj.