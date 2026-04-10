Ymeri pyet KEK-un nga Kuvendi: “Sa ka thëngjill, kallxoni, çka jeni tu bo me thëngjill?”

10/04/2026 12:47

 Nga foltorja e Kuvendit të Kosovës, deputetja Janina Ymeri ngriti shqetësime serioze ndaj Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), duke akuzuar për mungesë transparence dhe mosdhënie të përgjigjeve në pyetjet e adresuara.

Ajo theksoi se kjo qasje ngre dyshime për një sërë çështjesh problematike, nga rënia e blloqeve energjetike, tregtia me rrymë, deri te mungesa e informimit publik, transmeton lajmi.net.

Pyetja e saj direkte: “Sa ka thëngjill, kallxoni, çka jeni tu bo me thëngjill?” vjen si reagim ndaj asaj që ajo e cilëson si fshehje informacioni dhe mundësi për keqpërdorime brenda KEK-ut./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

April 10, 2026

Abrashi i drejtohet Haxhiut si u.d e presidentes: Reflekto, emëroje anëtarin...

April 10, 2026

Paga e 13-të, Murati: Nuk po shpikim asgjë, është praktikë e...

April 10, 2026

“Skenari: E premte, 10.04.2026, ora 10:00” – Deputeti i VV-së pranon...

April 10, 2026

Shembja e vendpunishtes në Prishtinë, kompania “Klub Invest” gjobitet me 30...

April 10, 2026

Benzina dhe nafta në Evropë – ku janë çmimet më të...

April 10, 2026

​Trump kritikon Iranin: Po bën punë të dobët në Ngushticën e Hormuzit

Lajme të fundit

Abrashi i drejtohet Haxhiut si u.d e presidentes:...

Paga e 13-të, Murati: Nuk po shpikim asgjë,...

​Real Madridi me sy nga titulli, përballet me Gironën në shtëpi

“Skenari: E premte, 10.04.2026, ora 10:00” – Deputeti...