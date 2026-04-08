Ymeri: Ligjet për naftën janë në favor të naftëtarëve, jo të qytetarëve

08/04/2026 19:52

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Janina Ymeri në emisionin Gazeta ka kritikuar ashpër politikat aktuale lidhur me tregun e derivateve, duke thënë se ligjet dhe udhëzimet administrative janë hartuar kryesisht në favor të naftëtarëve.

Sipas saj, vetë kryetari i shoqatës së naftëtarëve ka deklaruar se çmimet dhe rregullimet janë bërë në koordinim me qeverinë aktuale, pra të udhëhequr nga Lëvizja Vetëvendosje.

“Vetë kryetari i shoqatës ka thënë se i kanë rregulluar çmimet me qeverinë e re. Nëse 99% e kërkesave të tyre janë përmbushur, atëherë nuk gjej qeveri tjetër që i ka ndihmuar më shumë naftëtarëve se kjo,” tha Ymeri.

Ajo shtoi se, duke analizuar ligjin për tregtinë e naftës, rezulton se ai është “kryekëput në favor të naftëtarëve dhe jo të konsumatorëve”. Ymeri gjithashtu theksoi se rritja e çmimeve në import nuk duhet të jetë barrë për qytetarët.

“Rritja e çmimit në import nuk është shqetësim i yni si qytetarë, por i shtetit dhe i naftëtarëve,” u shpreh ajo.

Deputetja rikujtoi se opozita ka bërë thirrje për krijimin e rezervave shtetërore të naftës, por sipas saj, një gjë e tillë nuk është realizuar.

“Nuk pritet nga opozita të ndikojë për naftëtarët, kur vetë kryetari i shoqatës thotë se ligjin e kanë bërë si kanë dashur,” përfundoi Ymeri.

