Yllka Gashi nderohet me mirënjohje nga qyteti në Amerikë ku ajo jetoi

Yllka Gashi ka 6 vite që është zhvendosur për të jetuar në Amerikë bashkë me familjen e saj.

Aktorja Yllka Gashi sot ka treguar se ka marrë mirënjohje nga qyteti i saj amerikan ku jeton dhe vepron që nga viti 2005, shkruan lajmi.net.

Yllka pranoi urime të shumta nga ndjekësit e saj të cilët e përgëzuan edhe për mirënjohen edhe për sukseset e filmit “Zgjoi”.

Kujtojmë se filmi “Zgjoi” është nominuar për çmimin “Oscar” si dhe ka marrë çmime të shumta kudo në botë.

Sukseset ishin të pandashme edhe për Yllkën e cila po ashtu ka rrëmbyer çmime të ndryshme në festivalet më të mëdha botërore të filmit.

Ndërkohë sonte Yllka ka treguar se qyteti i Stamfordit në Konektikat e ka nderuar atë me një mirënjohje nga kryetari i komunës për punën në filmin “Zgjoi”.

“Kjo mirënjohje është edhe më e veçantë sepse m’u dha dje teksa po festonim festën e Pavarësisë/Flamurit Shqiptar”, ka shkruar Gashi.

Në vitin 2015 kur unë dhe familja ime erdhëm për të jetuar në Amerikë, qyteti i Stamfordit në Connecticut, u bë shtëpia jonë larg shtëpisë!

Së bashku me vajzën time, ecja çdo ditë në rrugët e qendrës së qytetit – Mill River Park, Biblioteka Ferguson dhe këndi i lojërave Cove Beach – ishin ndër destinacionet tona të preferuara. Çdo ditë duke shëtitur lagjet dhe duke mësuar gjëra të reja dhe ndërsa më mungonte familja dhe vendlindja ime, Stamford arriti të më sillte gëzim dhe siguri në jetë. Edhe pse ne tashmë jetojmë në një tjetër qytet,Stamfordi ende mbetet një shtëpi e dytë për ne!

As në një milion vjet atëherë,nuk kam guxuar të ëndërroj se gjashtë vjet më vonë, në vitin 2021, ky qytet do të më nderojë me mirënjohjen e kryetarit të komunës për punën në “Hive” – ​​kandidatin e Kosovës për Oscar 2022 dhe dashtë Zoti të nominuarin.

Jam thellësisht e nderuar dhe mirënjohëse!

Kjo mirënjohje është edhe më e veçantë sepse m’u dha dje teksa po festonim festën e Pavarësisë/Flamurit Shqiptar.

Në këtë ceremoni vjetore të organizuar nga Qendra Rinore Shqiptare në Greenwich dhe z. Richard Llukaj – biznesmen, filantrop dhe patriot i suksesshëm shqiptaro-amerikan – ndër të ftuarit specialë që na nderuan me praninë e tyre ishin edhe kryetari aktual i Stamfordit z. David Martin.

Kryetarja e sapozgjedhur e bashkisë znj. Caroline Simmons,

z. Jim Himes – Përfaqësuesi i SHBA (D-CT 4th District) dhe

z. Ferit Hoxha – Ambasador i Shqipërisë në Kombet e Bashkuara në New York City.

Faleminderit të gjithëve për punën tuaj të palodhur, përfshirjen dhe vlerësimin e komunitetit shqiptar në SHBA!

Faleminderit Stamford!

Do ta kesh një vend të veçantë në zemrën time përgjithmonë!