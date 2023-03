Ylli pa probleme triumfon në Gjakovë te Vëllaznimi

Golden Eagle Ylli ka triumfuar në Gjakovë ndaj Vëllaznimit me rezultat 75:89 (15:15, 18:32, 18:24, 24:18), në javën e 26-të të Prince Caffe Superligës.

Vetëm çereku i parë ishte i barabartë, duke përfunduar 15:15, e më pas Ylli filloi shkëputjen, ku ishte dukshëm më i mirë në periudhën e dytë, duke shkuar në pushim me shifrat 33:47.

Therandasit vazhduan me lojë të mirë edhe në periudhën e tretë, për të shkuar edhe më shumë epërsinë, ku rezultati pas 30 minutash ishte 51:71. Në dhjetë minutat e fundit nuk kishte ndonjë dallim të madh dhe Ylli fitoi 75:89.

Më i miri te vendasit ishte Devi Johnson me 27 pikë, kurse te mysafirët u dalluan Chris Harris me 12 pikë e 19 kërcime dhe Ardit Pepaj me 16 pikë.

Vëllaznimi tani ka tetë fitore e 18 humbje, kurse Ylli 19 fitore e shtatë humbje./Lajmi.net/