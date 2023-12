Ylli mposht Bashkimin Golden Eagle Ylli ka shënuar fitore ndaj Bashkimit me rezultat 76:64 (20:16, 16:17, 23:13, 17:18), në javën e 15-të të Prince Caffe Superligës. Çereku i parë ishte kryesisht i barabartë, por vendasit me një seri prej 5:0 në fund, e fituan këtë pjesë 20:16. Ylli vazhdoi me lojë të mirë dhe në periudhën e dytë…