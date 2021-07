Ylli i Better Call Saul, Bob Odenkirk konfirmon se kishte “sulm të vogël në zemër” pasi u rrëzua

Bob Odenkirk ka dalë në Twitter për t’u treguar fansave se çfarë e bëri atë të rrëzohet në xhirimet e Better Call Saul dhe falënderoi për mbështetjen që ka marrë, shkruan mirror.co.uk

Bob Odenkirk ka konfirmuar arsyen pse ai u rrëzua ndërsa filmonte sezonin e fundit të AMC’s Better Call Saul, transmeton lajmi.net.

Ylli 58-vjeçar i Breaking Bad ka folur në Twitter, duke thënë se ai pësoi një “sulm të vogël në zemër” para se të dërgohej me urgjencë në një spital të New Mexico javën e kaluar me një ambulancë.

Besohet se ai është në gjendje të qëndrueshme dhe Bob gjithashtu i bëri haraç stafit dhe mjekëve në Rosa Estrada për kujdesin dhe vëmendjen e tyre ndërsa ishte shtruar në spital.

Duke shkruar në Twitter, Bob shkroi: “Përshëndetje. Bobshtë Bob. Faleminderit. Familjes dhe miqve të mi që më kanë rrethuar këtë javë.”

Cicërima e tij vazhdoi: “Dhe për derdhjen e dashurisë nga të gjithë ata që shprehën shqetësim dhe kujdes për mua. It’sshtë dërrmuese.

“Por unë e ndiej dashurinë dhe kjo do të thotë kaq shumë.”

Ai më pas shtoi një cicërimë të dytë, në të cilën konfirmoi atë që kishte ndodhur.

Bon vazhdoi: “Kisha një sulm të vogël në zemër. Por unë do të jem mirë falë Rosa Estrada dhe mjekëve që dinin të rregullonin bllokimin pa operacion.

“Gjithashtu, mbështetja dhe ndihma e AMC dhe SONY gjatë gjithë kësaj ka qenë e nivelit tjetër. Unë do të bëj një ritëm për t’u shëruar, por do të kthehem së shpejti.”

Menjëherë pasi Bob u sëmur javën e kaluar, përfaqësuesi i tij tha: “Ne mund të konfirmojmë se Bob është në gjendje të qëndrueshme pasi përjetoi një incident të lidhur me zemrën.

“Ai dhe familja e tij do të donin të shprehnin mirënjohjen për mjekët dhe infermierët e jashtëzakonshëm që kujdeseshin për të, si dhe kastin, ekuipazhin dhe prodhuesit e tij që kanë qëndruar pranë tij. Odenkirks gjithashtu do të donte të falënderonte të gjithë për derdhjen e dëshirave të mira dhe të kërkonte privatësinë e tyre në këtë kohë ndërsa Bob punon në shërimin e tij. ”

Djali i Bobit, Nate Odenkirk, gjithashtu dukej optimist për shëndetin e babait të tij, kur ai shkroi në Twitter “ai do të jetë mirë”.

Bob është nominuar për katër Emmy për të luajtur personazhin e titullit, një avokat i pasuksesshëm i quajtur Jimmy McGill i cili bëhet gjithnjë e më i korruptuar dhe lakmitar dhe më vonë miraton pseudonimin Saul Goodman.

Ai më parë ka punuar si shkrimtar komedie për Saturday Night Live dhe The Ben Stiller Show, në të cilat ai mori një sërë rolesh.

Better Call Saul, prequel spin-off i Breaking Bad, ka xhiruar sezonin e tij të gjashtë dhe të fundit, i cili pritet të transmetohet në rrjetin amerikan AMC vitin e ardhshëm./Lajmi.net/