Ylli i Barcelonës do të mungojë tri javë shkaku i lëndimit Barcelona do të përballet me një mungesë shumë të rëndësishme në ndeshjet e ardhshme. Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, nuk do të mund të llogarisë në shërbimet e mbrojtësit të krahut të majtë, Alejandro Balde. Balde u lëndua të shtunën mbrëma në fitoren 1:0 ndaj Leganesit. Spanjolli Balde u detyra të largohej nga fusha në…