Ylli fiton betejën e parë ndaj Trepçës

Golden Eagle Ylli ka fituar në Mitrovicë ndaj Trepcës me shifrat 99:102 (26:24, 25:23, 26:32, 22:23) në çerekfinalen e parë të Kupës së Kosovës. Pas një fillimi të barabartë, mitrovicasit kishin deri në tetë pikë epërsi 24:16, por therandasit u rikthyen për të ngushtuar shifrat në 26:24, sa përfundoi çereku i parë. Lojë e ngjashme…

Sport

07/01/2026 21:47

Golden Eagle Ylli ka fituar në Mitrovicë ndaj Trepcës me shifrat 99:102 (26:24, 25:23, 26:32, 22:23) në çerekfinalen e parë të Kupës së Kosovës.

Pas një fillimi të barabartë, mitrovicasit kishin deri në tetë pikë epërsi 24:16, por therandasit u rikthyen për të ngushtuar shifrat në 26:24, sa përfundoi çereku i parë.

Lojë e ngjashme ishte edhe në periudhën e dytë me vendasit që sërish u shkëputën, 46:36, por sërish mysafirët u afruan në 48:45, kurse skuadrat shkuan në pushim me rezultat 51:47.

Therandasit vazhduan me lojë të mirë edhe në pjesën e dytë, përkatësisht periodën e tretë, që e fituan 26:32, derisa në dhjetë minutat e fundit përkundër tentimeve nga vendasit ruajtën epërsinë dhe fituan 99:102.

Më i miri te vendasit ishte Shawn Jones me 24 pikë e dhjetë kërcime, ndërsa te mysafirët më të dalluarit ishte Antwan Scot me 28 pikë e katër asistime dhe debutuesi Scott Bamforth me 29 pikë.

Më 21/22 janar zhvillohet ndeshja e kthimit dhe skuadra që është më e mirë nga dy ndeshjet kualifikohet në gjysmëfinale.

