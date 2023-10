Xhiroja e dytë në Ligën e Kampionëve, formacionet zyrtare

Manchester United pret në “Old Trafford” Galatasarayn.

Të dyja skuadrat kanë publikuar formacionet zyrtare.

United: Onana, Lindelof, Amrabat, Mount, Fernandes, Rashford, Hojlund, Casemiro, Verane, Dalot, Hannibal.

Ready to represent in the #UCL !

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdulkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerema, Zaha, Icard.

This is tonight's #GalaXI against Manchester United



Ndeshja mjaft interesante pritet të jetë edhe ajo ndërmjet Interit dhe Benficas.

Kristjan Asllani kësaj radhe do ta fillojë ndeshjen nga banka rezervë.

Inter:

Benfica:

Formacionet e ndeshjeve të tjera:

Copenhagen vs Bayern

Copenhagen:

Bayern Munich:

Lens vs Arsenal

Lens:

Arsenal:









Let's do this – together!

