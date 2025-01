Xheneta ofendon rëndë Sarën: S’ke pastërti, e as edukatë Banorja e shtëpisë më të madhe në vend, Xheneta ka ofenduar rëndë Sarën. Gjatë ditës, ajo e quajti të papastër Sarën, e madje edhe të paedukatë. “Për mua nuk ke as pastërti, e as edukatë. Ku kanë gjet njerëz kaq të gubavtë, ku?”, shprehej vazhdimisht Xheneta. Ndërsa Sara me buzëqeshje e injoronte.