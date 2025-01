Xheneta e mërzitur prej Gjestit: Nuk më dërgoi as letër, po mendoj që është kthyer tek ish e dashura Banorja e shtëpisë së Big Brother Vip Kosova, ka shprehur shqetësimin e saj pasi nuk ka pasur asnjë kontakt me Gjestin që nga eliminimi i tij. Xheneta këtë bisedë e bëri me Leon pasi ishin duke komunikuar për lidhjet që kanë krijuar brenda BBVK, transmeton lajmi.net. “Në prezantim kam thënë që po hy single e…