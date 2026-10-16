Xhemaili i Aleancës i reagon Faton Pecit: Jeni antikombëtarë e hajna – kryetar i një partie me tre anëtarë, te tre analfabeta

Zëdhënësi i Aleancës, Kushtrim Xhemaili, ka reaguar me gjuhë të ashpër ndaj kryetarit të Mitrovicës së Jugut, Faton Peci, pas përplasjeve të fundit mes këtij të fundit dhe ish-kandidatit për deputet nga radhët e Aleancës, Dardan Krasniqi. Xhemaili i ka drejtuar Pecit kritika dhe akuza të rënda, duke pretenduar se ndaj tij po publikohen vazhdimisht…

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16/10/2026 22:00

Zëdhënësi i Aleancës, Kushtrim Xhemaili, ka reaguar me gjuhë të ashpër ndaj kryetarit të Mitrovicës së Jugut, Faton Peci, pas përplasjeve të fundit mes këtij të fundit dhe ish-kandidatit për deputet nga radhët e Aleancës, Dardan Krasniqi.

Xhemaili i ka drejtuar Pecit kritika dhe akuza të rënda, duke pretenduar se ndaj tij po publikohen vazhdimisht skandale në media.

“Çështjen tonde ja kemi lënë medias, s’ka ditë që s’të dalin skandale”, ka shkruar Xhemaili.

Postimi i plotë:

Faton Peci🖕
Bira ma e mrame e kavallit je. Ceshtjen tonde ja kemi lone medias, s’ka dite qe ste dalin skandale.
Ik tash kryetar i nje partie me 3 anetare, te trete analfabeta.
Ti je perfaqesuesi ma i denje i kesaj kaste te mazhorances, nje shpi budalle. E keqja ma e madhe eshte qe perpos qe jeni budalle, jeni antikombetare e hajna.
Zyret i kemi me te mira, jemi dyfishu e shpejt e dergojme ne shtepi secilin si ti e si kasta juaj./Lajmi.net/

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