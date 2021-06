Xhavit Haliti kundër padisë për gjenocid: S’mund ta fitojmë

Ai e ka quajtur absurde idenë që kjo lloj padie të ngritet nga Shqipëria. Sipas tij, një veprim i tillë do t’ia prishte atyre proceset për integrime.

“A thanë që do ta padisim Serbinë për krime lufte, për gjenocid? A ka absurditet më të madh se me thënë Shqipëria duhet ta padisë për gjenocid? Ti po don me fut Shqipërinë në këtë valle, po mendon që hynë Shqipëria me prish procesin e saj për integrime, me u fut me marrë përsipër këtë çështje?,” – tha ai.

Haliti u tregua i prerë në përgjigje kur u pyet rreth asaj se sa janë gjasat që Kosova ta fitojë këtë betejë me Serbinë.

“Po s’mujm me fitu, s’mund ta fitojmë sepse ne s’jemi antarë të OKB-së, së pari nuk kemi të drejtë me padit. Ne po mendojmë me bisedu me Serbinë, edhe me padit për gjenocid, është problem,” – tha Haliti në ATV.

Ishte kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ai i cili në programin e vet Qeverisës pat shtuar se “çështja e padisë për gjenocid para Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) do të jetë një nga përparësitë e punës së tij gjatë mandatit qeverisës”.

Kjo kishte nxitur edhe reagimin e Serbisë kur presidenti i këtij shteti, Aleksandar Vuçiq e kishte cilësuar si “kërcënim që as nuk duhet provuar”.