Xhaka shpallet për herë të tretë futbollisti më i mirë në Zvicër Granit Xhaka, futbollisti me rrënjë nga Kosova, është nderuar për të tretën herë radhazi me çmimin “Futbollisti më i mirë në Zvicër”. Kjo ka ndodhur të hënën në një ceremoni të organizuar nga Federata Zvicerane e Futbollit dhe Liga Zvicerane e Futbollit. “Në sezonin e tij të parë me Bayer Leverkusen, Xhaka fitoi dy trofe…