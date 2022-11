Xavi ripërsëritë dëshirën për të punuar me Messin: Kush nuk do donte ta stërviste atë? Xavi Hernandez ka folur edhe një herë lidhur me Lionel Messi dhe rikthimin e mundshëm të argjentinasit në ‘Camp Nou’. Trajneri i Barcelonës ka shprehur dëshirën e tij për ta stërvitur Lionel Messin te Barca dhe ka thënë se Leo është akoma lojtari më i mirë në botë. Po ashtu, Xavi shtoi se, nëse Messi…