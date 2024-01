Xavi: Me apo pa mua, Barça ka të ardhme të ndritur

Trajneri i Barcelonës, Xavi Hernández, ka thënë se klubi ka një të ardhme të ndritur me ose pa atë në krye pas humbjes 4-2 të së mërkurës në çerekfinalen e Kupës së Mbretit ndaj Athletic Club.

Humbja në San Mamés erdhi vetëm 10 ditë pasi Barça u mund 4-1 nga Real Madrid në finalen e Superkupës spanjolle, duke i lënë shpresat e tyre për trofe këtë sezon në La Liga dhe Ligën e Kampionëve.

Megjithatë, pavarësisht se ishte i zhgënjyer me rezultatin, Xavi thotë se ndihet krenar për të rinjtë e ekipit, me Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Hector Fort dhe Marc Guiu të gjithë të paraqitur ndaj Bilbaos.

"Të gjithë trajnerët në klubet e mëdha varen nga trofetë, por ndihem krenar për mënyrën se si ne luftuam kundër një ekipi të madh deri në fund, veçanërisht të rinjtë", tha Xavi në konferencën e tij për shtyp pas ndeshjes."Ne po luajmë me të rinj. Skuadra është e re. Kjo është ajo që dua të them kur them se jemi në ndërtim. Mendoj se ky është fillimi i diçkaje të madhe. Pavarësisht nëse jam këtu apo jo, Barça ka një të ardhme të madhe. Ka një projekt vërtet të mirë, jo për mua si trajner, për sa i përket një brezi vërtet të mirë që vjen. Cubarsí, Fort, Lamine, Guiu dhe shumë lojtarë të tjerë… Fermín López. Unë mendoj se është fillimi i diçkaje të madhe, por ne duhet të punojmë shumë dhe duhet të fitojmë. Ka të bëjë me fitoren te Barça.", shtoi më tutje spanjolli.