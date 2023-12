Xavi i zhgënjyer me paraqitjen e Barcelonës FC Barcelona është rikthyer te fitorja me një triumf ndaj Almeris. Skuadra e Xavit fitoi në shtëpi me rezultat 3:2, shkruan lajmi.net. Por, trajneri spanjoll nuk ka qen fare i kënaqur me paraqitjen e Barcelonës. “Kishte më shumë vuajtje nga sa prisja dhe nga sa e meritonim. Gjuajtëm 30 herë dhe dhamë dy gola. Si trajner, pjesa…